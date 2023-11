Vrnili plesnivo konopljo

Jaka Bitenc je bržkone prvi v Sloveniji, ki mu je ljubljansko višje sodišče vrnilo prepovedano konopljo, produkte iz konoplje ter naprave in pripomočke, namenjene proizvodnji konoplje in njenih produktov. Zasegli so jih avgusta 2017 ter oktobra 2020. »Sem celo prvi na Balkanu,« je prepričan. Borec za legalizacijo konoplje, ki z njenimi derivati pomaga sebi in mnogim drugim pri lajšanju zdravstvenih težav, se je zaradi svojega boja znašel v več postopkih, z nedokončanimi se bo spopadal v prihodnosti.

Jaka Bitenc pravi, da se s konopljo zdravi. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Pravnomočno oproščen

Sodišče ga je namreč pred meseci pravnomočno oprostilo vseh očitkov v zvezi z gojenjem konoplje ter odredilo, da mu morajo vrniti vse, kar so mu zasegli v hišnih preiskavah. Maja smo poročali, da je aprila nekaj dobil nazaj, nedavno pa so mu vrnili tudi konopljo in derivate. Do svojega ni prišel zlahka, klical je, pisal sporočila, se odpravil na marsikatero pot. Ko so pristojni naposled izpolnili sklep sodišča, je bila oprema, kar je je sploh dobil nazaj, polomljena, konoplja plesniva.

Ker za gojenje ni imel dovoljenja pristojnega ministrstva, so mu rastline poželi.

»Škode, ki so mi jo povzročili, se ne da nadomestiti z nobenim denarjem,« je pred dnevi za Slovenske novice povedal Bitenc. Zato napoveduje, da bo svoj boj nadaljeval na Evropskem sodišču za človekove pravice v francoskem Strasbourgu. Prepričan je, da država tako njemu kot njegovi družini za uničeno življenje dolguje odškodnino. »Zahteval bom dobra dva milijona evrov. V življenju pomagam, učim in ne delam kriminala,« je ogorčen sogovornik.

Vmes je bila tudi posušena. FOTO: PU Novo mesto

Zasegli 221 rastlin konoplje

Spomnimo, leta 2017 so mu policisti pri njegovem vikendu v bližini Uršnih sel na Dolenjskem zasegli 221 rastlin konoplje. Ker za gojenje ni imel dovoljenja pristojnega ministrstva, so mu jo poželi in mu na začetku leta 2020 v hišnih preiskavah zasegli vse, kar se je nanašalo na gojenje prepovedane konoplje, poleg konoplje pa še več sto injekcijskih brizg s konopljino smolo in jantar oziroma hašiševo olje. Bitenc je bil na sodišču neomajen.

Trdil je, da konoplje ni gojil zaradi droge, ampak je iz nje izdeloval preparat za zmanjševanje bolečin pri kroničnih obolenjih. S smolo je zalagal številne, ki so mu v znak hvaležnosti dali kak prostovoljni prispevek ali pa jim jo je podaril. Zaradi tega je bil sprva obsojen na pogojno kazen, saj da je konopljo sadil in proizvajal derivate iz nje zaradi prodaje in zaslužka, potem ga je senat oprostil. »Do smrti bom pomagal drugim in sebi,« je opisal svoje poslanstvo.