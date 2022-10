Vrgli so ga iz lovskega društva. Poglejte, zakaj

Lovec, ki so ga vrgli iz lovskega društva, ker ni plačal računov za uplenjeni živali, je s tožbo dosegel, da je še vedno član zelene bratovščine. Lovsko društvo je namreč ravnalo samovoljno, saj so izključili le njega, čeprav so bili v njem tudi drugi neplačniki.

Ko je 25. oktobra 2017 uplenil divjega prašiča, dan zatem pa še jelena, mu je preglednik lovske družine zanju izdal računa v skupnem znesku 324 evrov, a ju ni plačal, niti po poteku 30 dni po pisnem opominu. Plačal ju je šele 6. oziroma 26. januarja 2018. Upravni odbor lovske družine je zato 6. januarja sprejel sklep, da se ga črta iz članstva v skladu s Pravili lovske družine. Zoper tako odločitev se je pritožil, a občni zbor zelene bratovščine je pritožbo zavrnil. Pravila lovske družine namreč jasno določajo, da mora lovec po izdaji računa za ustreljeno žival plačati račun in rok za njegovo plačilo, in to pod grožnjo izključitve iz društva.

Lovskemu društvu ni mogoče očitati, da je ravnalo diskriminatorno, je pa lovca obravnavalo različno od drugih članov, ki so se znašli v enakem položaju.

Lovec je s tožbo v pravdnem postopku zahteval odpravo takega sklepa in ugotovitev, da je še vedno član lovskega društva. Tožbo je utemeljil z očitki, da občni zbor sploh ni sprejel cenika za odkup divjačine; da je računa, čeravno z zamudo, poravnal; da je društvo pri njegovi izključitvi ravnalo diskriminatorno, saj tudi nekateri drugi člani svojih finančnih obveznosti do nje niso poravnavali v roku, pa so kljub temu izključili samo njega, kar naj bi kazalo na to, da gre za gonjo nekaterih članov proti njemu.

V društvu so imeli več neplačnikov. FOTO: Oste Bakal

Sodišče prve stopnje je zahtevku ugodilo in ugotovilo, da je bil zaradi neplačila računa v 30-dnevnem roku po opominu sicer res izpolnjen pogoj za črtanje iz članstva, a da je bilo ravnanje toženke diskriminatorno. Vedno so se namreč pojavljali neplačniki (npr. pri članarini), ki jih ni doletela ista sankcija; tudi na isti seji upravnega odbora, na kateri je bil nazadnje izključen le tožnik, je toženka obravnavala problematiko neplačevanja več lovcev v letu 2017.

Sodišče druge stopnje je tako odločitev potrdilo, vrhovno sodišče pa je na predlog toženega lovskega društva dopustilo revizijo, a jo je nato zavrnilo kot neutemeljeno. Vrhovno sodišče namreč meni, da ni dvoma, da je lovec kršil pravila, ko ni plačal računa za ustreljeno žival v skladu s pravili. In če bi bil edini neplačnik v društvu in če društvo ne bi imelo nobene zgodovine s plačilno nedisciplino članov, z zahtevkom ne bi uspel. Tako pa je utemeljen njegov očitek o neenakem obravnavanju.

Sodišči sta ugotovili neenakost (različno obravnavanje tožnika in drugih neplačnikov znotraj društva). Torej, čeprav toženemu lovskemu društvu ni mogoče očitati, da je ravnalo diskriminatorno, je tožnika obravnavalo različno od drugih članov, ki so se znašli v enakem položaju, za kar ni imelo stvarnega razloga – ravnalo je samovoljno. Takšno samovoljno ravnanje pa pomeni kršitev zakona o društvih in drugega člena 14. člena ustave.

Utemeljen je lovčev očitek o neenakem obravnavanju med člani lovske družine. FOTO: Oste Bakal

Ker je rezultat pravne presoje neupravičenost posega v človekovo pravico, je to razlog za ugotovitev protipravnosti in za razveljavitev (v tem primeru obeh sklepov toženke ter vzpostavitev prejšnjega stanja) ter ugotovitev, da je tožnik še vedno član lovskega društva, so sklenili sodniki.