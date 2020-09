Vožnja po robu se je slabo končala

V nedeljo ob 10.10 so policisti obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti med Kanalom in Ligom, občina Kanal ob Soči. V njej je bil udeležen 73-letni voznik kolesa z motorjem, ki je vozil iz Kanala proti naselju Deskle.



Med vožnjo je v levem ovinku zapeljal na rob asfaltne površine in zato padel ter se poškodoval.



Na kraju so ga oskrbeli reševalci ZD Nova Gorica in ga po nudeni pomoči z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



Posredovali so tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica.