Vozniki tovornjakov in avtobusov pod lupo

Od ponedeljka do sobote policija in Agencija za varnost prometa (AVP) izvajata več poostrenih nadzorov tovornih vozil in avtobusov. Celjski prometni policisti so tovrstni nadzor opravljali v soboto in včeraj poročali o številnih kršitvah.

»Pri nadzoru je najbolj izstopala problematika preobremenjenosti tovornih vozil, kar je bilo ugotovljeno skoraj pri polovici tehtanih tovornih vozil,« so sporočili s PU Celje. Pogoste so bile tudi kršitve, povezane z uporabo zapisovalnih naprav oziroma tafografov v tovornih vozilih in avtobusih, kar pomeni nespoštovanje dovoljenih časov vožnje. Utrujenost voznikov je po podatkih Evropske komisije iz leta 2018 kriva za približno dvajset odstotkov prometnih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila.

Mnoga kontrolirana vozila niso bila tehnično brezhibna, zaznali so nepravilno vleko priklopnih vozil zaradi preobremenitve vlečne naprave, nepravilno naložen in pritrjen tovor, prekoračitve hitrosti in podobno. V enem od kontroliranih vozil, v katerem je bil dovoljen prevoz šestih oseb, so jih našteli dvanajst.