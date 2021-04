Voznik in sopotnik kot v lunaparku, končala pa v potoku

V četrtek okoli 20. ure se je v Podpeči v občini Brezovica osebno vozilo zaletelo v obcestno škarpo, nakar ga je odbilo v nasproti vozeči avtobus in na dvorišče stanovanjske hiše. Na dvorišču je zadelo osebno vozilo, ki je bilo tam parkirano in ga preko dvorišča zapeljalo v potok. Voznik in sopotnik sta sama zlezla iz vozila in potoka. Oskrbeli so ju reševalci NMP Ljubljana.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, vozilo s pomočjo avtodvigala dvignili iz potoka in ga postavili na cestišče, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli po cestišču iztekle motorne tekočine ter v potok namestili lovilna črevesa in pivnike, ki jih bodo danes čez dan nadzirali in zamenjali.



Dežurni delavec CP Nova Gorica je cestišče saniral in ga zaradi nizkih temperatur posul s soljo.

