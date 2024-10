Voznik imel v krvi nekaj manj kot dva promila alkohola

Najprej so obravnavali voznika osebnega vozila, ki ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje, se pred križiščem ni razvrstil na prometni pas za zavijanje desno, med vožnjo ni uporabljal pripomočkov za vožnjo, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju in vozil pod vplivom alkohola.

V krvi je imel nekaj manj kot dva promila alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili pridržanje.

Vozil kljub prepovedi vožnje

Med opravljanjem meritev hitrosti so ustavili voznika tovornega vozila, ki je v naselju vozil najmanj 65 km/h. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola in da je vozil v času, ko se mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.

Zaradi navedene kršitve so mu tovorno vozilo zasegli.