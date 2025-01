Voznica trčila v 84-letnega pešca, z njim je hudo

Nekaj minut po deveti uri se je na območju Ormoža pripetila huda prometna nesreča.

Na prizorišče so odhiteli tamkajšnji policisti, ki so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 64-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne vzvratne vožnje trčila v 83-letnega pešca.

Na kraju so reševalci pešcu nudili prvo pomoč ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, kjer so mu nudili zdravniško pomoč. Ugotovili so, da je utrpel hude telesne poškodbe, vendar ni v smrtni nevarnosti.

»Po vseh zbranih obvestilih bodo ormoški policisti zoper voznico na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti,« so še sporočili iz Policijske uprave Maribor.