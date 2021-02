Voznica mopedistu odvzela prednost, trčenje je bilo neizbežno

Včeraj malo po 15. uri se je na cesti od Dolskega proti Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in mopedist. Voznica mu je v krožišču odvzela prednost in trčila vanj. Mopedist je lažje poškodovan.



Policisti so voznici izdali plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: