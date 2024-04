Vozil s hitrostjo kar 241 km/h: kakšna je kazen?

Policisti so v petek ob 13.30 v času poostrenega nadzora v cestnem prometu mlajšemu vozniku na hitri cesti med Ajdovščino in naseljem Selo, kjer je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, izmerili hitrost 241 kilometrov na uro. Izrekli so mu globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

»Če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in ustrezno ter varno reagiramo. Zato v policiji znova opozarjamo - vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti,« so pozvali.

Ob tem so spomnili, da ta teden po vsej državi poteka preventivna akcija za umirjanje hitrosti na naših cestah. Policisti v tem času izvajajo poostren nadzor in tako preverjajo, ali vozite prehitro. Preventivne aktivnosti so del mednarodno usklajene akcije, ki se izvaja na območju celotne Evrope, akcijo pa koordinira Evropska mreža prometnih policij (Roadpol).