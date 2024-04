To je Albanka (29), ki je z BMW-jem pokosila brata in sestro (FOTO)

Hudo prometno nesrečo na območju Ratca med Dubrovnikom in Slanim, v kateri sta minuli torek umrla brat in sestra Stjepan in Katarina Djerek, je zakrivila 29-letna albanska državljanka Klevisa Ymeri, piše Dubrovnik INsider.

Zaradi kaznivega dejanja povzročitve nesreče s smrtno posledico so ji odredili enomesečni preiskovalni pripor.

»Kamor hudič ne more iti, bo poslal žensko,« je zapisala na eni svojih fotografij. V njenem primeru se je napoved izkazala za resnično. FOTO: Facebook

Storilka je vozila terensko vozilo BMW in se je v nesreči lažje poškodovala. Zato je bila odpeljana v dubrovniško splošno bolnišnico. Po neuradnih informacijah je vozila s hitrostjo skoraj 170 km/h.

Občinsko državno tožilstvo je 12. aprila 2024 preiskovalnemu sodniku Županijskega sodišča v Dubrovniku predlagalo odredbo preiskovalnega pripora. Sodnik je predlogu ugodil in zoper Ymerijevo odredil pripor.

Klevisa Ymeri, albanska državljanka, ki je s hitrostjo skoraj 170 km/h vzela dve življenji. FOTO: Facebook

Do usodnega trčenja je prišlo zaradi neprevidnega prehitevanja. »Voznica je z veliko hitrostjo povzročila hudo nesrečo, ki je vodila k smrti dveh mladih oseb. S tem je izkazala neprevidnost in lahkomiselnost,« je za Dubrovnik INsider dejal preiskovalni sodnik in tiskovni predstavnik Županijskega sodišča v Dubrovniku, Pero Miloglav.