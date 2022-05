Vlomilce je poskušal zadržati, a so ga fizično napadli

Na Zaloški cesti so vlomili v novogradnjo, od koder so neznani storilci odtujili električne vodnike.

Pri njihovem početju jih je zalotil občan in jih poskušal zadržati, a so ga fizično napadli in ga lažje poškodovali, s kraja pa nato pobegnili.

Policisti o dogodku in vlomu, v katerem je nastalo za nekaj sto evrov škode, nadaljujejo zbiranje obvestil, poroča PU Ljubljana.