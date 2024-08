Vlomil v hišo, škode za 12 tisočakov

Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj, nekaj minut pred polnočjo obveščen o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Policijske postaje Ruše.

S PU Maribor poročajo, da so z opravljenim ogledom in zbranimi obvestili ugotovili, da je neznani storilec vlomil v hišo, iz katere je po do sedaj zbranih podatkih odtujil nakit in zlatnino, s čemer je lastniku povzročil gmotno škodo, v višini okoli 12.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 226 klicev, med temi 94 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 15 kaznivih dejanj.