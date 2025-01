Vitezi moškemu preprečili zmenek s fantkom (14), sedaj pa policija opozarja

Policija je poudarila, da samooklicana združenja niso pristojna za preiskovanje kaznivih dejanj. Posega v pravice in svoboščine drugih jim zakon niti ne dovoljuje, so zapisali za STA. Nedavno je bil namreč na družbenih omrežjih ustvarjen profil, kjer med drugim pozivajo k obračunu s pedofili . Policija primer preverja.

Policija je edina pristojna za preiskovanje kaznivih dejanj, so poudarili. Preiskuje jih v skladu z zakonom o kazenskem postopku, ki natančno določa pogoje in načine, s katerimi lahko poseže v temeljne človekove pravice in svoboščine, v nekaterih primerih tudi v pravico do svobode gibanja. »Samooklicana združenja niso pristojna za tovrstno preiskovanje, niti jim zakon ne dovoljuje, da posegajo v pravice in svoboščine drugih,« so poudarili. »Preiskovanje spolnih zlorab otrok je za policijo prioriteta,« so poudarili. Gre za specifične in zahtevne preiskave, so dodali.

Spolne zlorabe preiskujejo kriminalisti, ki se usposabljajo doma in v tujini, ter tako pridobivajo orodja za učinkovito preiskovanje in si v mednarodnem okolju izmenjujejo informacije, so poudarili. Menijo, da so kriminalisti pri preiskovanju spolnih zlorab otrok uspešni in učinkoviti.

Policija poziva k prijavi

Preiskanost kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, je bila v zadnjih dveh letih med 88,3- in 93,5-odstotna, preiskanost kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva pa je bila v zadnjih dveh letih med 78,4- in 85,5-odstotna.

Policija prebivalce poziva, naj sume vseh kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost prijavijo policiji, ki je ustrezno usposobljena za njihovo preiskovanje. Prebivalce poziva še, naj teh dejanj ne preiskujejo na lastno pest, saj lahko s tem posežejo v pravice in svoboščine drugih.