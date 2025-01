Vitezi menda ujeli prvega slovenskega pedofila: »42-letnik se je hotel dobiti s 14-letnim fantom«

Pisali smo, da je nekdanji košarkar in glasbenik Gregor Jakhel Kolarević ustanovil skupino Slovitezi, čigar namen je razkrivanje pedofilov in ozaveščanje javnosti. Nekaj dni po ustanovitvi skupine, ki je nastala po principu tujih organizacij, so sporočili, da so ujeli prvega.

Ob tem so objavili zamegljeni videoposnetek, na katerem mora domnevni 42-letnik, ki se je menda želel dobiti s 14-letnikom, na glas povedati, da je pedofil. »Vemo, da si bolan. Pokliči mamo in ji povej, da potrebuješ pomoč. To je tvoja kazen,« domnevnemu pedofilu povejo vitezi. Mama mu je sredi pogovora prekinila telefonsko zvezo.

Ustanovitelj skupine Jakhel Kolarević je podrobneje opisal ozadje dogodka, ki se je zgodil v Ljubljani:

»Gospod je prišel v park, ki je v neposredni bližini parkirišča in na očeh javnosti. Njegov namen je bil, da se dobi s 14-letnim fantom, s katerim sta bila dogovorjena za spolni odnos. V parku je čakal na fanta, nakar so pristopili vitezi in ga vprašali, zakaj je tam, s kom se je želel dobiti in ali je pedofil«.

Na vprašanje, ali so zadevo prijavili policiji, so odgovorili, da ne, saj da je 42-letnik pisal z lažnih profilov, kar pa po njihovem mnenju na sodišču nič ne pomeni.

Predstavijo se kot mladoletniki

Pred dnevi je Jakhel Kolarević za Slovenske novice pojasnil, da se člani organizacije na spletu predstavljajo kot mladoletnik ali mladoletnica, nato pa se s predatorji soočijo na dogovorjenih mestih, posnamejo njihovo priznanje in te posnetke objavijo v javnosti.

Skupina je v teh dneh pridobila že veliko članov, po besedah Jahkla Kolarevća, ki je oče dveletne deklice, pa je zanimanje za včlanitev v skupino vsak dan večja. Kot pravi, mu mnogi pišejo, kako lahko pomagajo.

»Česa takega ne počnite na svojo pest. Če imate opravka s pedofilom ali naletite na kakšen primer, ga obvezno prijavite policiji. Naše gibanje ni nasilno in temelji na ozaveščanju staršev, naj se pogovarjajo z otroki o nevarnosti interneta in naj ne otroci neznanim osebam ne pošiljajo svojih fotografij,« pravi.

Z iskanjem novih potencialnih pedofilov bodo nadaljevali. »Gre za psihične bolnike, za katere je treba priskrbeti zdravljenje, ne pa da prežijo nad otroki, nad katerimi uresničijo svojo spolno fantazijo in tako uničujejo življenje najbolj nedolžnim in njihovim najbližjim,« je zaključil.

Najpogostejši kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost otrok sta spolni napad na osebo mlajšo od 15 let in prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva. Po podatkih policije je prav slednjega vsako leto več. Policija ob tem opozarja, da moramo razlikovati med pedofilijo in spolno zlorabo otroka. Pedofilija je motnja, pri kateri odrasla oseba ali mladostnik goji spolno nagnjenje do otrok, ki so praviloma v predpubertetnem obdobju.

V petkovi tiskani izdaji Slovenskih novic in na spletu boste lahko prebrali, da so Slovitezi ujeli še drugega domnevnega pedofila in vse podrobnosti povezane s tem dejanjem.