Vijugal po cesti, končal v lisicah

V torek v popoldanskem času so opazili voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo po cesti na relaciji iz smeri Slovenske Bistrice proti Ptuju vozil nezanesljivo oz. vjugal.

Ko so ga policisti ustavili, voznik ni želel izročiti na vpogled osebnih dokumentov, prav tako ni hotel sodelovati v policijskem postopku. Odklonil je preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola. Ker je voznik hotel s kraja pobegniti in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, kjub temu, da je bil opozorjen tudi na uporabo prisilnih sredstev, so mu bili policisti na kraju primorani nadeti sredstva za vklepanje in vezanje - lisice.

Kršitelj si je zaradi neupoštevanja ukazov policistov ter nedostojnega vedenja prislužil plačilni nalog, prav tako bo zoper njega na pristojni oddelek Okrajnega sodišča v Mariboru uveden obdolžilni predlog zaradi kršitev cestno prometnih predpisov.