Veste, koliko tujcev je letos nezakonito vstopilo v Slovenijo? Številka vas bo presenetila

Slovenska policija je letos na vseh notranjih mejah evidentirala 44.375 nedovoljenih vstopov, kar predstavlja skoraj 20-odstotni padec v primerjavi z lanskim letom, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Hkrati so slovenski organi prijeli 524 tihotapcev migrantov, kar dokazuje resnost problema tihotapljenja ljudi, ki ostaja pereča težava v regiji.

Močan padec migracij na Zahodnem Balkanu

Policisti imajo z nezakonitimi migranti veliko dela. FOTO: PU Novo mesto

Največ prošenj za azil od Maročanov

Podatki Evropske mejne in obalne straže Frontex kažejo, da so se nedovoljeni prehodi na zahodnobalkanski poti v prvih enajstih mesecih leta 2024 zmanjšali za kar 80 odstotkov. To je rezultat okrepljenega sodelovanja držav v regiji, vključno s tristranskimi dogovori Slovenije, Hrvaške in Italije, poudarjajo na ministrstvu. Slovenija je ob tem pozvala k čimprejšnjemu podpisu sporazuma med Frontexom in Bosno in Hercegovino, kar bi dodatno izboljšalo nadzor nad migracijami.

Večina tujcev, ki so jih slovenski organi prestregli, je podala namero za mednarodno zaščito. Do zdaj je bilo vloženih 5.173 prošenj, pri čemer so kar 63 odstotkov prosilcev predstavljali državljani Maroka. Na drugem mestu so Afganistanci, sledijo pa državljani Sirije in Egipta.

Začasni nadzor zaradi varnostnih tveganj

Mejo prečkajo nezakonito. FOTO: Roman Šipić/Delo

Tihotapci pod drobnogledom

V luči povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma in organiziranega kriminala je Slovenija oktobra 2023 začasno ponovno uvedla nadzor na schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Ta ukrep, ki bo trajal do junija 2025, je namenjen zagotavljanju varnosti prebivalcev in preprečevanju tihotapljenja ljudi. Policija je ob tem poudarila, da mejna kontrola čim manj vpliva na vsakdanje življenje obmejnih prebivalcev in gospodarstvo.

Letos je slovenska policija preiskala 475 primerov tihotapljenja migrantov, kar potrjuje porast tovrstnih kaznivih dejanj. Slovenija po zagotovilih ministrstva to problematiko jemlje zelo resno, saj je ta povezana tudi z drugimi oblikami organiziranega kriminala.

Na ministrstvu pravijo še, da se zavedajo, da migracij ni mogoče obvladovati le na notranjih mejah. Ključ je v sodelovanju z državami izvora in tranzita, predvsem na Zahodnem Balkanu. Država si prizadeva za vrnitev k popolnoma odprtim mejam znotraj schengenskega območja, a le, ko bodo varnostne razmere to dopuščale.