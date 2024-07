Večerna srhljivka v večstanovanjski stavbi, 83-letnik grozil z nožem

Trebanjski policisti so v petek nekaj pred 19.30 prejeli klic na pomoč iz večstanovanjskega objekta v Trebnjem, kjer naj bi prišlo do pretepa. Nemudoma so se odzvali, na kraju izsledili in prijeli 83-letnega moškega in vzpostavili javni red in mir. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je prišlo do spora med storilcem in še eno osebo.

59-letni moški ju je poskušal pomiriti, takrat pa je 83-letnik pričel groziti, s fizično silo ga je tudi napadel in lažje poškodoval, pri sebi pa je imel tudi nož. Policisti so nož zasegli in bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru, poroča novomeška policijska uprava.