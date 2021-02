Več je dimniških požarov

Če se požar razširi, so lahko posledice katastrofalne. FOTO: Oste Bakal

Če kurite z drvmi, uporabljajte suh les.

Ne gasite z vodo

Ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo, saj je to zelo nevarno.

Januarja so pomurski gasilci večkrat posredovali pri gašenju dimniških požarov, nazadnje minuli četrtek, ko je zagorelo na Vaneči v občini Puconci. V večini dimniških požarov, ko se v dimniku vžgejo saje, ni materialne škode, toda včasih se ogenj lahko razširi. Po mnenju strokovnjakov je v zadnjem času več tovrstnih požarov tudi zaradi omejitve gibanja, saj je večina ljudi doma in je kurjenje nujno. Zato je nujno dimnikarjem omogočiti preglede in čiščenje dimnikov.Kot pravi, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, so pomurski policisti v letu 2020 obravnavali sedem dimniških požarov, leto prej pa zgolj enega. Največ jih je decembra in januarja, ko je kurjenje običajno najbolj intenzivno. »Čeprav so požari v dimniku zaradi uporabe naprednih materialov vse redkejši, še vedno obstaja možnost, da ogrozijo vaše premoženje. To še zlasti velja, če je vaš dimnik star ter zidan samo z opeko. Na požar v dimniku kažejo različni kazalniki, kot so, da se iz dimnika kadi črn dim, leteče iskre ali manjši plameni. Spremljajo ga vse glasnejše prasketanje, vroče rozete, slabše izgorevanje, smrad v hiši, vroče stene dimnika in podobno,« pojasnjuje sogovornica.»Kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi. Pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi, tla in stene okoli kurilne naprave pa morajo biti iz negorljivih materialov,« še pojasnjuje Suzana Rauš in dodaja: »Kurilna naprava naj bo, glede na vrsto goriva, priključena na ustrezen dimnik; če kurite z drvmi, uporabljajte suh les; podstrešje naj bo pospravljeno, v bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo. Kurilna naprava in z njo povezani dimni vodi, zračniki, pomožne naprave pa naj bodo redno pregledani in čiščeni, skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.«Če zagori, pokličite 112, vsi, vključno s sosedi, naj zapustijo prostore, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika. Če je v prostoru dim, vanj ne vstopajte. Pomembno je, da ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo, saj je to zelo nevarno. Voda ob razbeljenih stenah se namreč upari in poveča prostornino, zaradi česar lahko dimnik eksplodira. Prav tako ne odpirajte dimniških vratc.»Če se požar razširi na stavbo, so posledice lahko tragične. Če v kurilni napravi trdo gorivo izgoreva nepopolno, dimni plini vsebujejo tudi saje in nezgorele ogljikovodike, ki se kot gorljive obloge nabirajo na stenah dimniškega priključka in dimnika. Če so obloge izpostavljene previsokim temperaturam, na primer dimnih plinov, se vžgejo in gorenje oblog pomeni dimniški požar. Začetno fazo požara prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oziroma temno rumenega dima iz dimnika, v intenzivni fazi gorenja oblog pa tudi po iskrah ali celo plamenu na ustju dimnika. Zato dimniški požar najprej opazimo zunaj stavbe, največkrat ga v tej fazi prvi opazijo sosedje ali mimoidoči. Pri intenzivnem gorenju oblog se v dimniku lahko pojavi tudi rahlo bobnenje. Debelejše obloge gorijo dlje in bolj intenzivno. Če ima dimnik manjšo toplotno upornost, so površinske temperature dimnika višje, zato lahko nastanejo razpoke in skoznje v prostore izhaja dim,« poudarja, predsednik PGD Gornja Radgona.