Varnostniki premikastili obiskovalce, uporabili tudi plinski razpršilec in celo bokser

Pred natanko dvema mesecema smo poročali o glasbeni prireditvi Majsko Vitanje, ki je potekala 4. maja v velikem šotoru tik ob Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga. Dogodek je bil brezplačen, posledično se je na njem zbralo veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Ko je glasba že utihnila in so se nekateri že odpravili proti domu, sta se dva obiskovalca stepla. Posredovali so varnostniki, a ker ju niso mogli spraviti narazen, se je v pretep vključilo še več drugih varnostnikov in redarjev, pa tudi obiskovalcev. Posledice kaosa, ki je zavladal, so bile za nekatere precej boleče...