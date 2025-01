V zgodnjih jutranjih urah v centru Ljubljane odjeknilo več strelov

Iz PU Ljubljana poročajo, da so bili v zgodnjih jutranjih urah bili obveščeni o strelih na območju centra mesta Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih so ugotovili, da je osumljenec izstrelil nekaj nabojev, kjer je eden izmed njih zadel fasado objekta in povzročil materialno škodo.

Osumljenca prijeli, a že tudi izpustili

Policisti so na podlagi opisa, v bližini kraja dejanja, izsledili osumljenca, ki so mu zasegli orožje. Pridržan je bil za nujno potreben čas, po poteku zakonsko opredeljenih razlogov za pridržanje, je bil izpuščen. Zoper njega bo na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.