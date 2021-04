V zavetju noči ukradli vaški spomenik

»Razočarani in jezni smo. Ne razumemo, kako si lahko nekdo dovoli uničiti vaški spomenik, ki je hkrati spomin na prvi korak k organiziranemu gasilstvu v naši vasi. Kdor koli je to storil, bi se lahko zavedal, da vsak prej ali slej potrebuje gasilca. Kakšen človek torej lahko to naredi?« se je ob našem obisku spraševal Franc Drenik, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vihre, ki že več desetletij bdi nad požarno varnostjo v kraju in okolici, domači gasilci pa ves čas vzorno skrbijo tudi za to dediščino, vodnjak torej, katerega podobo so umestili celo v svoj logotip. I...