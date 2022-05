V tujini v oboroženem ropu ubit slovenski državljan

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je danes za portal N1 potrdilo navedbe kenijskih medijev, da je bil v ropu v kenijskem glavnem mestu Nairobi pred tednom dni ubit 56-letni slovenski državljan. Dodali so, da so v stiku s svojci, drugih podatkov pa ne morejo posredovati.

Kenijski mediji so prejšnji teden poročali, da je bil v glavnem mestu Nairobi ubit moški, ki naj bi bil slovenski državljan, navaja medijski portal N1. V torek zvečer naj bi se 56-letnik s svojim dekletom vračal iz enega od klubov v mestu.

Zahtevala denar in telefon

Na poti proti naselju Mlolongo so se par in njun voznik po nekaj prevoženih kilometrih ustavili ob cesti. Takrat sta k avtu pristopila stopila dva oborožena moška, ki sta od slovenskega državljana zahtevala denar in telefon.

Kenijski mediji so poročali, da naj bi se Slovenec roparjem upiral, ob tem pa denarnico vrgel na zadnji sedež. Eden od roparjev se je zaradi tega razjezil in žrtev ustrelil. Roparja naj bi nato vzela tri mobilne telefone, torbico in denarnico z gotovino, ter pobegnila.

O oboroženem ropu, v katerem je umrl 56-letnik, so bili obveščeni tudi na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer so zadevo preverjali. Danes pa so potrdili, da je bil ubiti moški res slovenski državljan. Kot so dodali, so v stiku s svojci, drugih podatkov pa ne morejo posredovati.