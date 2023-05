V trgovskem objektu uhajal plin, na kraj gasilci

V soboto ob 7.16 je na Stanetovi ulici v Celju v trgovskem objektu prišlo do okvare inštalacije kompresorja hladilnega sistema. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, izklopili električne vire napajanja, zaprli ventile na hladilni inštalaciji, pregledali prostore ter s podtlačnim in nadtlačnim prezračevanjem iz objekta odstranili izhajajoči plin. Reševalci NMP Celje so zaradi glavobola na kraju pregledali eno osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.