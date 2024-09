V trčenju hudo poškodovan pešec, plačati bo moral kazen

V ponedeljek, malo po 11. uri, so bili policisti novomeške policijske uprave obveščeni o prometni nesreči v Brežicah, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zbil pešca. Policisti policijske postaje Brežice so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren pešec, ki je izven prehoda za pešce nenadoma stopil na vozišče, vanj pa je trčil 86-letni voznik osebnega avtomobila.

Huje poškodovanega 68-letnega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.