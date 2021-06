V torek se ni vrnil, danes so ga našli mrtvega

Včerajšnje iskanje pogrešanega turista na območju Krofičke v občini Solčava ni bilo uspešno.



Danes so ga ponovili že pred 7. uro zjutraj. V iskalni akciji, ki jo je vodila policija, so na pomoč priskočili reševalci GRS Celje, Kinološka zveza Slovenije, skupina za iskanje pogrešanih, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije in vodniki reševalnih psov pri Gorski reševalni zvezi Slovenije.



Ob 9.53 so pogrešano osebo našli mrtvo na območju Krofičke.



Gorski reševalci so jo prenesli v Logarsko dolino, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: