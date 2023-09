V steni Jerebice poškodovan plezalec, reševanje se nadaljuje v nedeljo zjutraj

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje se je ob 16.07 v steni Jerebice, v občini Bovec, plezalec poškodoval pri plezanju.

Zaradi zahtevnosti reševanja bodo prenočili v steni

Do poškodovanca je helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo GRS na Brniku prepeljal gorske reševalce GRS Bovec, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in zaradi zahtevnosti reševanja prenočili v steni. Reševanje se bo nadaljevalo v nedeljo zjutraj.