V stanovanju zagorelo zaradi sveče (FOTO)

V torek malo po deveti zvečer so ljubljansko policijsko upravo obvestili o požaru v enem od stanovanj na območju Kamnika. Gasilci so ga pogasili, policisti pa so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. Po do zdaj zbranih informacijah naj bi zagorelo v sobi zaradi prižgane sveče, ogenj pa se je razširil na bližnje predmete in pohištvo.

Gasilci so preprečili še večjo škodo. FOTO: Arhiv

V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za okoli 10.000 evrov škode. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili tožilstvo.

V popoldanskih urah pa je zagorela slama v prazni piščančji farmi v velikosti približno 60 x 12 metrov v naselju Zgornji Duplek v občini Duplek. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Dvorjane in PGD Korena so požar lokalizirali in pogasili, pregledali celoten objekt ter ga prezračili. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je po prvih ugotovitvah tuja krivda izključena. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 40.000 evrov škode.