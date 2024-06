V solzah obžaloval dvojni umor

»Že obtožnica ni bila pravilno sestavljena, zato tudi ni bil pravilno voden kazenski postopek. Prav tako sodišče prve stopnje ni sledilo zagovoru obtoženega in ni upoštevalo njegove domnevne nedolžnosti, neutemeljeno je zavrnilo več predlogov obrambe,« je le nekaj poudarkov iz pritožbe, ki jo je na prvostopenjsko sodbo Branku Krklecu, nekdanjemu slikopleskarju, ki je 24. februarja 2022 ustrelil Aleksandra Klementa in Natašo Zadravec Klement ter bil zato spoznan za krivega dvojnega umora in obsojen za vsako dejanje na 26-, skupaj pa na 30-letno zaporno kazen, podal njegov zagovornik Marko Mezna...