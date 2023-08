V Slovenskih goricah kot v filmu: pred lokalom osemkrat ustrelil in zbežal

V soboto zvečer so policiste obvestili, da je moški pred gostinskim lokalom v bližini Lenarta v Slovenskih goricah s pištolo streljal in se s kraja odpeljal. Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja ugotovili, da se je 58-letni moški v gostinskem lokalu sprl z drugim gostom lokala ter se po tem odpeljal s kraja. Čez nekaj časa se je z vozilom vrnil pred lokal, kjer je s pištolo kalibra 7,62 v neznani smeri izstrelil najmanj osem nabojev in se odpeljal. Zaradi izstreljenih nabojev ni bil nihče telesno poškodovan.

Policisti so v sporočilu za javnost zapisali, da so kriminalisti in policisti takoj začeli z izvajanjem dejavnosti za izsleditev osumljenca. Našli in prijeli so ga na naslovu bivanja.

Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Med hišno preiskavo so pri osumljencu zraven pištole kalibra 7,62 mm in večjega števila nabojev, zasegli še več kosov orožja in streliva, za katero osumljeni ni imel izdanih ustreznih dovoljenj oz. za katerega dovoljenja ni mogoče pridobiti, saj gre za orožje, ki je po zakonu o orožju opredeljeno kot prepovedano orožje.

Kriminalisti zbirajo obvestila tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Po zbranih obvestilih bo zoper osumljenega moškega podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva pa je zagrožena kazen zapora od šestih mesecev do petih let.