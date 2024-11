Pri Krškem zagorela v trgovini, škode za več tisoč evrov škode (FOTO)

V ponedeljek, 11. novembra, nekaj pred 20. uro, je zagorelo v prodajalni v Leskovcu pri Krškem.

Poškodovan ni bil nihče, gasilci so požar omejili in pogasili, nastalo je za okoli 5.000 evrov škode. Policisti bodo danes opravili ogled požarišča in nadaljevali z zbiranjem obvestil. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo, je sporočil tiskovni predstavnik PU Novo Mesto.

Požar v trgovini v Leskovcu pri Krškem. FOTO: PGE Krško

FOTO: PGE Krško

Poklicna gasilska enota Krško je na svoji spletni strani zapisala, da so bili o požaru obveščeni ob 19.51. »Izvozili smo z dvema voziloma in štirimi gasilci. Še pred našim prihodom je stranka v trgovini pričela z ročnim gasilnikom na prah gasiti polico, ki je gorela. Ob prihodu smo kraj zavarovali, z vodjo poslovalnice pridobili podatke, da je trgovina evakuirana, ter se opremili za notranji napad,« so pojasnili v nadaljevanju.

Požar so dokončno pogasili z vodo in objekt prezračili. Skupaj z gasilci PGD Leskovec pri Krškem so opravili preventivni pregled celotne trgovine, s termokamero pregledali okolico in sosednje poslovne objekte.

FOTO: PGE Krško