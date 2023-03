Slovenska policija je v torek javnost obvestila o veliki preiskavi, poimenovani ATM (kar je angleška kratica za bankomat), ki se je istočasno sprožila pri nas ter v Bosni in Hercegovini. Preiskava zaradi suma kaznivih dejanj pranja denarja, zlorab položaja ter hudodelskega združevanja je zajela 36 oseb v Sloveniji, še 14 hišnih preiskav pa je potekalo v BiH na območju Sarajeva in Zenice; preiskovali so bančne račune in sefe. Kmalu so se na bosanski spletni strani Istraga.ba pojavila imena osumljencev v policijskem primežu. Med 36 pravnimi osebami, ki so jih obiskali preiskovalci Nacionalnega ...