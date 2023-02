V ovinku zapeljal na nasprotni pas, voznik huje poškodovan

V petek ob 10.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Škalah – Velenje. Na kraju so ugotovili, da je 57-letni voznik vozil avtomobil iz smeri Škal proti Velenju, kjer ga je v desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na nasprotni pas. Tam je trčil v nasproti vozeči avtomobil, za volanom katerega je sedel 71-letnik. V nesreči se je ta huje telesno poškodovan. Zoper povzročitelja sledi hitri postopek, so sporočili iz PU Celje.