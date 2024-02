V občini Sodražica zagorelo na več hektarjih. Ogenj delal težave tudi drugod po državi

Iz uprave RS za zaščito in reševanje poročajo o več požarih. Kot so zapisali, so gasilci ob 14.19 v naselju Jelovec v občini Sodražica pogasili travniški požar na površini približno 2 hektarjev.

Le nekaj minut kasneje je v IOC Zapolje I v Logatcu na parkirišču zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Dolnji Logatec.

Ob 11.58 je zagorelo v zalogovniku za pelete, ki je bil v stanovanjski hiši v Dutovljah v občini Sežana. Zalogovnik so iznesli iz stanovanjske hiše ter prezračili celoten objekt.

Ponoči ob 2.32 je v Skladiščni ulici na Jesenicah zagorel manjši kup smeti. Posredovali so gasilci GARS Jesenice.

Na območju Jesenic je bil pred dnevi en nevarnejši požar, o katerem smo že poročali. Zagorelo je na gozdnem pobočju.