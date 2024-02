Zagorelo pobočje nad Jesenicami

Na gozdnem pobočju nad Jesenicami je danes okoli 6. ure zagorelo v naravi. Požar je izbruhnil približno sto metrov nad mestom, širil pa se je po pobočju navzgor, tako da spodaj hiše niso bile ogrožene. Jeseniški poklicni in prostovoljni gasilci so požar že uspeli omejiti, na pomoč pa je prišel tudi helikopter.

Kot je za STA povedal poveljnik operativne gasilske enote Gasilsko reševalne službe Jesenice Robert Kejžar, je požar izbruhnil na težko dostopnem terenu približno sto metrov nad Jesenicami. Kaže, da sta zagorela suha trava oziroma podrastje, samega vzroka in izvora požara pa še niso ugotavljali.

»Najprej smo se osredotočili na to, da požar na vrhu čim prej ujamemo, da se neha širiti,« je dejal Kejžar in pojasnil, da se je požar širil proti vrhu, kjer so nekateri gospodarski in počitniški objekti, medtem ko hiše v dolini niso bile ogrožene.

Gašenje je zaradi težko dostopnega terena zahtevno. Gasilci so z vozili prišli po cesti najdlje, kot je bilo mogoče, nadaljevali so peš in si pri gašenju pomagali z visokotlačnimi cevmi in lopatami. »Požar je omejen in se ne širi več. Zalivamo še čelo, robove in žarišča, ki so notri. Na pomoč je prišel tudi helikopter, ki bo zalil žarišča v sredini,« je pojasnil Kejžar in zagotovil, da je požar pod nadzorom.

S požarom se spopadajo jeseniški poklicni gasilci, okoli 6.30 pa so aktivirali tudi prostovoljna gasilska društva. Tako je na delu tudi šest prostovoljnih gasilskih društev.