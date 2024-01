V nočnem sporu uporabljeno strelno orožje, z eno osebo je hudo

V petek nekaj pred polnočjo so bili na PU Ljubljana obveščeni o sporu med dvema osebama na območju Most, pri čemer je ena oseba uporabila tudi strelno orožje.

V sporu sta bili obe osebi poškodovani, ena lažje, druga huje, vendar njeno življenje ni ogroženo. Huje poškodovana oseba je ostala na zdravljenju, lažje poškodovani osumljeni osebi pa je bila odvzeta prostost in bo privedena k preiskovalnemu sodniku.

Kriminalisti še nadaljujejo z ugotavljanjem vseh dejstev in okoliščin dogodka.

Preteklih 48 ur

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1256 klicev, od tega 362 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 123 nanašalo na kriminaliteto, 107 na javni red in mir ter 105 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali rop, 26 tatvin, 18 vlomov (v dveh primerih je ostalo pri poskusu) in 10 primerov poškodovanja tuje stvari.

Posredovali so v dveh primerih nasilja v družini, kjer obvestila še zbirajo. Obravnavali so 29 prometnih nesreč z materialno škodo, 7 prometnih nesreč z lažjimi poškodbami in nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. Sedmim večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli vozila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so intervenirali 24 krat na javnem kraju (ena oseba je bila pridržana) in 8 krat v zasebnem prostoru (ena oseba je bila pridržana).

Policisti policijske uprave Ljubljana so v zadnjih 48 urah obravnavali 4 nezakonite prehode državne meje.