V nočnem času jih je zbudil hrup, ogenj je že zajel ostrešje in mansardo

Danes, 26. septembra ob 1.20 v nočnem času, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o dimniškem požaru starejše hiše v naselju Cerkljanski Vrh v občini Cerkno. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je stanovalce objekta okoli 1. ure v nočnem času zbudil hrup, in ko so odšli iz hiše, so opazili, da je ogenj zajel že ostrešje in mansardo.

Na kraj je bilo s strani pristojne službe napoteno več deset gasilcev iz več gasilskih društev, ki jim je uspelo požar na objektu omejiti oziroma pogasiti. Po prvih ocenah je zaradi požara na objektu nastala večja materialna škoda od 30.000 do 40.000 evrov.

Glede na prva ugotovljena dejstva je tuja krivda izključena. Policisti PP Idrija nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka, da bi ugotovili vse okoliščine požara.