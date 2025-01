V nesreči udeleženi trije, dva sta pobegnila; policisti prosijo za pomoč

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica obravnavajo prometno nesrečo I. kategorije s pobegom, ki se je zgodila včeraj popoldan pred naseljem Kanal, natančneje na glavni cesti med Ročinjem in Kanalom. V nesreči so bila udeležena tri vozila – tovorno in dve osebni.

»Ugotovljeno je bilo, da je voznik tovornega vozila znamke MAN s pripetim priklopnikom in registrskimi oznakami goriškega registrskega območja včeraj ob 16.26 vozil po glavni cesti iz smeri Ročinja proti Kanalu, neposredno za njim pa je vozil neznani voznik neznanega osebnega avtomobila, bele barve. Na ravnini ju je prehiteval neznani voznik drugega osebnega avtomobila, neznane znamke, srebrne oz. zlate barve. V trenutku prehitevanja je voznik belega avtomobila zapeljal na levo smerno vozišče, kljub temu da je na levem smernem vozišču že prehitevalo drugo vozilo (prej omenjen avto srebrne ali zlate barve). Pri tem je voznik belega vozila z levim delom vozila trčil v drugo osebno vozilo, to pa je nato trčilo najprej v varnostno ograjo in nato še v prednji levi del tovornega vozila,« so podrobnosti nesreče opisali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Očividce prosijo za informacije

Po trčenju sta voznika obeh osebnih avtomobilov s kraja dogodka odpeljala naprej v smeri Kanala in vozniku tovornega vozila nista nudila ustreznih podatkov oziroma o nesreči nista obvestila policistov. To je storil voznik tovornega vozila, ki je na prizorišču tudi počakal može postave.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče s pobegom policisti Postaje prometne policije (PPP) Nova Gorica naprošajo vse morebitne očividce oziroma občane, ki bi lahko Policiji nudili koristne informacije glede prometne nesreče, da to sporočijo na telefonsko številko PPP Nova Gorica (05) 393 41 00, pišejo lahko tudi na elektronski naslov ppp_nova_gorica.pung@policija.si, pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Poziv velja tudi za zdaj še neznanima voznikoma obeh udeleženih osebnih avtomobilov.