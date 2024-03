V nesreči na štajerski avtocesti udeleženi avtobus, vlačilec in več vozil

Na štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, zaradi katere je delno zaprta cesta. Po poročanju policije so bili v nesreči udeleženi avtobus, vlačilec in dve osebni vozili. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, po prvih informacijah naj ne bi šlo za hujše poškodbe.

Prometnoinfromacijski portal poroča, da je na štajerski avtocesti, je pred Celjem center proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Žalcem in Celjem center.

Nesreča pa ni edina ovira, na katero bodo naleteli tisti, ki vozijo po štajerski avtocesti. Na štajerski avtocesti je zastoj na izvozu Vransko iz smeri Maribora, pred delovno zaporo, približno en kilometer. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Šentrupertu.