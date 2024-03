Se odpravljate na pot? Pripravite se, nekatere ceste so zaprte

Če se odpravljate na pot, potem je dobro, da pred potjo preverite stanje na cestah. Nekateri deli avtoceste so namreč zaradi del na cesti zaprti, poroča prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti, med priključkoma Unec in Logatec proti Ljubljani, bo promet danes in jutri do predvidoma 16. ure potekal po enem pasu. Območju zapore bo hitrost omejena na 60 km/h.

Štajerska avtoceste:

Od petka 15. 3. od 21. ure do predvidoma nedelje, 17. 3. do 15. ure je načrtovana zapora polovica avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo naslednji priključki: uvoz Vransko proti Ljubljani; uvoz Trojane v obe smeri in izvoz proti Ljubljani; izvoz Blagovica proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni državni cesti. Prevozi izrednih tovorov skozi popolno zaporo ne bodo mogoči! Pričakujejo krajše zastoje. Vzdrževalna dela se bodo izvajala v vseh vremenskih pogojih.

Na odseku Domžale - Šentjakob proti Mariboru, bo v nedeljo od 4. do 23. ure promet potekal po enem pasu v nedeljo.

Na priključku Lukovica (povratna cesta) se v ponedeljek, 18. marca, začenjajo pripravljalna dela. V času od 2. do 12. aprila dostop do počivališča iz vzporedne ceste na počivališče Lukovica v navedenem terminu, ne bo možen.

V noči na sredo je na odseku Arja vas - Šempeter od 00:00 do 00:15 predvidena 15 minutna popolna zapora avtoceste v obe smeri. Zaprt bo tudi priključek Šempeter: izvoz proti LJ in uvoz proti MB.

Predvidoma do 30. maja bodo, zaradi menjave signalizacije na odseku A1 Arja vas – Šentjakob, postavljene zapore odstavnih in občasno voznih pasov. Smeri se bodo občasno spreminjale glede na gostoto prometa in odseke.

Gorenjska avtocesta

Pričela so se dela za obnovo voziščne konstrukcije na gorenjski avtocesti A2 med razcepom Koseze in predorom Šentvid. Dela bodo potekala v več fazah.

V prvi fazi bo predvidoma do 7. aprila zaprt prehitevalni pas tako med Kosezami in Šentvidom proti Kranju, kot tudi med Šentvidom in Kosezami proti Brdu. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri, po odstavnem in voznem pasu. Potrebna bo dodatna previdnost pri izstopu iz predora Šentvid proti Kosezam in dosledno upoštevanje prometne signalizacije.

Na prometno informacijskem portalu opozarjajo, da bosta ob tem tudi popolna zapora uvoza s Podutiške ceste proti predoru Šentvid. Popolna zapora bo tudi na gorenjski avtocesti A2 uvoz v predoru Šentvid, s Celovške ceste proti razcepu Koseze. Promet bo oviran tudi na razcepu Koseze iz smeri severne ljubljanske obvoznice proti predoru Šentvid.

Dela med drugim obsegajo: - obnovo 2,1 km voziščne konstrukcije obeh smernih voziščih avtoceste (s preplastitvijo vozišča z novo obrabnozaporno in vezno plastjo ter lokalnimi globinskimi sanacijami) ter na delu razcepa Koseze ter na posameznih krakih priključkov Podutik in Koseze; - ureditev vmesnega ločilnega pasu v nezeleni izvedbi in postavitev betonske varovalne ograje (cestna razsvetljava bo iz vmesnega ločilnega pasu prestavljena na desni rob); - ureditev bankin; - novo horizontalno signalizacijo; - postavitev nove kažipotne signalizacije; - postavitev novega portala spremenljive prometne signalizacije.

Pomurska avtocesta

Na pomurski avtocesti bo od 17. marca do predvidoma 15. aprila na razcepu Dolga vas zaprt krak iz smeri Murske Sobote proti mejnemu prehodu Dolga vas, v smeri Madžarske ter krak iz smeri mejnega prehoda Dolga vas proti Lendavi. Obvoz iz smeri Murske Sobote proti prehodu Dolga vas bo preko priključka Lendava, iz smeri prehoda Dolga vas proti Lendavi pa preko priključka Turnišče.

Od 18. marca do 22. marca bo na odseku Dragučova – Lenart promet potekal po enem pasu. Od 19. marca do 22. marca bo na A5 Pernica – Zrkovci zaprt vozni pas s predhodno šikano na prehitevalnem pasu.

Na A5 med priključkoma Sv. Jurij ob Ščavnici – Vučja vas proti Mariboru, bo promet poteka po enem pasu. Dela so predvidena do 23. marca 2024.