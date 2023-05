V nahrbtnik stlačil tunino

Zaradi predrzne kraje pločevink tunine iz ljubljanske trgovine so Ljubljančana obsodili na štirimesečno zaporno kazen. Ker pa je specialni povratnik, ki je dejanje zagrešil pred prestajanjem druge zaporne kazni, so mu jih združili v enotnih sedem mesecev zapora. Te pa je prestal že v priporu.

Tožilstvo mu je očitalo, da je 31. avgusta pred štirimi leti v Ljubljani, potem ko je s sopotnikom, oškodovancem in še tretjo osebo pripeljal s taksijem v bližino pošte oškodovancu, potem ko je ta opravil dvig denarja, iz rok izpulil denarnico in stekel za pošto. Iz denarnice je vzel 250 evrov, denarnico pa odvrgel.

Ljubljančan je bil obsojen že večkrat. FOTO: Uroš Hočevar

Potem ko je tožilstvo na glavni obravnavi spremenilo opis dejanja in iz opisa izustilo sostorilca, ki je zdaj pokojni, je očitek v celoti umaknilo, ker je menilo, da ni dovolj dokazov o Ljubljančanovi krivdi. Oškodovanec je namreč povedal, da mu je denar vzel nekdo drug in ne obdolženi.

Spoznali pa so ga za krivega, ker je sredi maja 2017 v ljubljanski trgovini Lidl vzel neugotovljeno pločevinko tunine Rio mare v vrednosti manj kot 70 evrov in odkorakal mimo blagajne, ne da bi plačal. Varnostnik v trgovini ga je zagrabil in mu vzel nahrbtnik z ukradenimi pločevinkami. Identiteto kradljivca so ugotovili s preiskavo bioloških sledi z zadrge nahrbtnika in brisa ustja plastenke v njem, ki so potrdile, da pripada obdolženemu, imeli so tudi posnetke varnostnih kamer, ne nazadnje je obdolženec dejanje priznal.

Kazen je že prestal v priporu, in sicer od srede decembra 2019 do konca septembra 2020.

Tožilstvo je v primeru priznanja krivde predlagalo štiri mesece zapora glede na njegovo predkaznovanost in nato izrek enotne kazni sedmih mesecev zapora ob upoštevanju štirih mesecev zapora iz marca 2021, s čimer se je strinjala tudi obramba. Obdolženi se je tako s tožilstvom sporazumel za kazen, ki mu jo je sodišče nato tudi izreklo. Že večkrat je bil namreč kaznovan, med letoma 2015 in 2019 je bil obsojen vsaj petkrat, od tega za pet tatvin, sodišče pa je ob upoštevanju obteževalnih upoštevalo tudi olajševalne okoliščine, na primer da je bil takrat, kot je povedal v preiskavi, pod vplivom heroina in kokaina.