Po kočevski eksploziji umrl tudi komaj 20-letni športnik (FOTO)

Kot smo pred dnevi poročali, je za posledicami eksplozije v UKC Ljubljana umrl še drugi hudo poškodovani delavec v Melaminu. Po poročanju lokalnih medijev je življenje izgubil nadobudni mladi športnik, komaj 20-letni Jure Krese.

Bil je član rokometnega kluba iz Kočevja in tudi zapriseženi gorski kolesar.

»Jure je bil član naše zelo uspešne generacije igralcev roj. l. 2001 / 2002 katera se lahko pohvali s številnimi uspehi in zmagami. Bil je tudi kapetan ekipe, saj je s svojim delom in pristopom bil za zgled soigralcem in v veselje in ponos trenerjem. Za vedno se ga bomo spominjali kot brezkompromisnega borca na igrišču, v naših srcih in mislih pa bo ostal tak kot je bil, vesel, nasmejan, predvsem pa za vedno član kluba in ekipe,« so zapisali pri RK Kočevje.

Poklonili so se mu tudi kočevski gorski kolesarji. »Težko je opisati trenutke, ko smo izvedeli, da te ni več med nami. Ves čas smo držali pesti, vendar je bila ta bitka prehuda. Tvoja energija je bila nalezljiva med otroci, pogrešali te bodo, pogrešali bomo tudi vožnje s teboj in se že veselimo, ko se nekoč spet srečamo tam gori,« so pri šoli MTB Kočevje zapisali v ganljivem slovesu na facebooku.