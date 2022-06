Nova tragična smrt slovenskega nogometaša: »Niko, počivaj v miru«

Pomurske policiste so včeraj ob 16.01 obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila med naseljem Gederovci in Rankovci in v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Zdravnik je na kraju potrdil smrt 44-letnega voznika motornega kolesa.

»Ob ogledu kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Gederovcev proti Murski Soboti. Zaradi nepravilnega prehitevanja je pred naseljem Rankovci trčil v voznika motornega kolesa, ki mu je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri,« poročajo policisti.

Zdaj je znano, da je tragična nesreča vzela življenje 44-letnega nekdanjega nogometaša NK Mure, Beltincev in Tišine. »Danes nas je pretresla žalostna novica, da je umrl naš nekdanji nogometaš Nikola Talaber. Vsem njegovim in vsem, ki so ga imeli radi, izrekamo iskreno sožalje. Niko, počivaj v miru,« so sporočili iz NK Tišina.

Pred dnevi pa je javnost pretresla vest, da je umrl celjski nogometaš in nekdanji slovenski reprezentant Goran Sanković.