Po iskalni akciji: umrl je celjski nogometaš in nekdanji reprezentant Goran Sanković

Umrl je celjski nogometaš in nekdanji slovenski reprezentant Goran Sanković. S Policijske uprave Celje so v soboto popoldne sporočili, da je od petka zjutraj pogrešan 42-letni Celjan. V soboto popoldne so iskalno akcijo prekinili, saj so pogrešano osebo našli mrtvo. Kot poročajo slovenski mediji, je šlo za Sankovća.

Sanković je med letoma 1996 in 2001 igral za matični CMC Publikum iz Celja, nato pa je odšel v tujino. Sprva je eno sezono igral na Češkem pri Slavii iz Prage, nato med letoma 2002 in 2004 v Grčiji za Akratitos in Panionios.

Sanković je bil član različnih selekcij slovenske nogometne reprezentance in kapetan vseh mlajših kategorij. Za ekipo do 21 let je na 23 nastopih dosegel zadetek, za člansko izbrano vrsto pa je igral med letoma 2001 in 2002, zbral je pet nastopov.

S slovensko reprezentanco se je leta 2002 udeležil svetovnega prvenstva, na katerem pa ni igral. Zaradi hujše poškodbe kolena je leta 2004 sklenil nogometno kariero, a ostal v nogometu. Organiziral je letne in zimske priprave za športne ekipe, kot registriran posrednik pa se je ukvarjal tudi z delom športnega agenta.

V sezoni 2006/07 je bil športni direktor nogometnega kluba Publikum Celje.