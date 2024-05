Spomin na žrtve masakra na osnovni šoli: Vežejo nas njihove sanje in vse, kar bi lahko postali

Minilo je natanko leto dni od grozovitega masakra v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, ki je pretresel regijo. Učenec šole, 13-letnik, je 3. maja ubil devet svojih vrstnikov in šolskega hišnika.

Ob obletnici strašne tragedije je srbski predsednik Aleksandar Vučić v šoli položil cvetje pred spominsko ploščo, posvečeno umorjenim otrokom.

»Pred natanko enim letom je bilo zadnje šolsko jutro za naših devet angelov in moža, ki je nanje pazil in očetovsko skrbel. Mineva leto dni od tragedije brez primere, ki je pustila neizbrisno brazgotino na duši celotne države, ampak bolečina, nevera in neizmerna žalost,« je Vučić zapisal na družbenem omrežju in delil fotografijo, na kateri se poklanja žrtvam pokola.

»Za nesmiselnim dejanjem, ki je v hipu ugasnilo življenja, prihodnost in sanje Ane, Sofije, Mare, Andrije, Bojane, Angeline, Eme, Katarine, Adriane in njihovega Dragana, je ostala praznina, a tudi strašno opozorilo za vso družbo, da moramo zaščititi naše otroke pred vsakim zlom, nevarnostjo in grožnjo in naredili bomo vse, da se dvignemo kot država po tej grozi, ki se nam je zgodila,« je dejal Vučić.