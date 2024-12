V Luciji izbruhnil obsežni požar! V ozračje uhajajo nevarne snovi, svarijo domačine (VIDEO)

Ponoči je prišlo do velikega požara trgovine Agraria v Luciji. S PU Koper so sporočili, da so bili ob 4.11 obveščeni sprva o alarmu v trgovini Agrarija Lucija, nato pa je bilo kmalu jasno, da se v stavbi širi ogenj.

Na kraj je prišlo okoli 40 gasilcev z osmimi vozili.

Po prvih podatkih gori celoten objekt, gašenje naj bi potekalo ves dan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Poškodovanih za zdaj ni, občane pa pozivajo, naj se kraju ne približujejo.

»Ker je v objektu več snovi, ki ob gorenju sproščajo nevarne snovi - razna gnojila, fitofarmacevtska sredstva in podobno - ter je v okolici veliko dima, vse občane pozivajo, naj se kraju ne približujejo in naj upoštevajo navodila policistov in gasilcev,« so sporočili s PU Koper.

Za zdaj kaže, da v požaru ni bil nihče poškodovan.

V neposredni bližini ni drugih stanovanjskih ali poslovnih objektov, ki bi lahko bili ogroženi.

Po zaključenem gašenju bodo kriminalisti opravili ogled kraja s ciljem ugotavljanja vzroka požara.

Kot so domačini zapisali na facebooku, je bilo slišati močno eksplozijo.