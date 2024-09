V Luciji izbruhnil večji požar, stanovalce bližjega bloka evakuirali (VIDEO)

Koprski policisti poročajo, da so bili ob 6.51 obveščeni o požaru v Luciji. Po prvih podatkih je zagorela pralnica. Gre za večji požar, v bližini je tudi stanovanjsko naselje in piha relativno močan veter. Gasilci so takoj začeli gasiti, poleg tega so evakuirali vse stanovalce iz bližnjega bloka. Za zdaj ni nihče poškodovan. Gašenje še poteka.

Po gašenju bodo kriminalisti opravili ogled kraja dogodka za ugotavljanje vzroka požara.

Ker je v pralnici več različnih kemičnih snovi in je v okolici veliko dima, policija poziva vse občane, naj se požarišču ne približujejo in naj upoštevajo navodila policistov in gasilcev.

Več sledi ...