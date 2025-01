V Ljubljani zapeljal v križišče pri rdeči luči, dva potnika poškodovana

Včeraj nekaj pred 15. uro so bili na PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na Jadranski ulici v Ljubljani, kjer je voznik osebnega vozila zapeljal v križišče pri rdeči luči na semaforju in trčil v voznika, ki je v križišče zapeljal pri zeleni luči. V nesreči sta se dva potnika lažje poškodovala. Zoper povzročitelja bo uveden prekrškovni postopek.

Prejeli 344 klicev, od tega 98 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 344 klicev, od tega 98 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 32 nanašalo na kriminaliteto, 19 na javni red in mir ter 30 na prometno varnost. Obravnavali so 3 prometne nesreče z materialno škodo in nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami.