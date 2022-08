V Ljubljani ujeti piton še vedno brez lastnika, oglasila se je policija

Pisali smo že, da so pri Ljubljani našli pitona in da se išče lastnik . Policija je sedaj sporočila, da so v petek okoli 23.30 dobili obvestilo o kači na Ulici bratov Učakar v ljubljanskih Kosezah. Policisti so skupaj z gasilci kraljevega pitona ujeli in ga izročili delavcem herpetološkega društva.

Lastnik živali policiji ni znan, če kdo ugotovi, da gre za njegovo kačo, oziroma pozna lastnika, pa naj pokliče herpetološko društvo oziroma kačofon.