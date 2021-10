V Ljubljani tekla kri, 19-letnik huje poškodovan

Policiste so v petek okoli polnoči obvestili o dogodku v središču Ljubljane, v katerem je bil huje poškodovan 19-letni moški.

Po do zdaj zbranih obvestilih je bil oškodovanec v sporu, v katerem so bile udeležene tri osebe, poškodovan z ostrim predmetom.

V povezavi s tem je bila odvzeta prostost 19- in 23-letniku, ki sta osumljena kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah.