V Kopru policisti prijeli 27-letnika, ki je streljal s pištolo

Policisti PU Koper so v preteklih dneh imeli precej dela s krajami iz stanovanj, vinjenimi vozniki in tudi prekrškarji, ki so motili javni red in mir. Pestro je bilo v soboto ponoči.

Sežanski policisti so ob 0.50 obravnavali nasilje med partnerjema. Moškemu so izrekli prepoved približevanja, sledi tudi kazenska ovadba za nasilništvo.

Ob 2.10 so koprski policisti prejeli obvestilo, da je bilo pred Bonifiko v Kopru slišati pok, kot da bi bil iz pištole. Policisti so na kraju dejanja prijeli 27-letnega domačina, ki je imel pri sebi pištolo z naboji, našli so tudi tulce. Orožje so mu zasegli, prav tako naboje. Odrejen mu je bil strokovni pregled. Po zbranih vseh obvestilih sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti.

Uro pozneje so bili policisti ob 3. uri obveščeni, da se pred enim od lokalov v Kopru pretepa več ljudi. Na kraju dogodka so policisti zbrali obvestila in ugotovili, da je 35-letnik iz okolice Kopra poškodoval žensko in dva moška. Po zaključenih postopkih bo zanj sledila kazenska ovadba za nasilništvo.